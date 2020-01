Pärnu bussijaamas noorte ohjamiseks kulub 40 000 eurot aastas

Noortele meeldib bussijaamas väga, sest seal on tasuta wifi, saab telefoni laadida ja sõpradega kokku saada. Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk ütles ERR-ile, et tegemist on ühiskonda laiemalt puudutava probleemiga, sest Pärnus napib noortel võimalusi vaba aega sisustada.

Ta lisas, et õnneks on need ajad möödas, kui politseid tuli päeva jooksul korduvalt kohale kutsuda, sest oma jõududega hakkama ei saanud ning tänaseks on olukord bussijaamas kontrolli alla saadud.

Nimelt valvab pärastlõunast kuni bussijaama sulgemiseni seal korda turvafirma ning sellele kulub aastas 40 000 eurot, mida ühistranspordikeskus turvafirmale maksab. Lisaks aitavad korra tagamisele kaasa sotsiaal- ja noorsootöötajate ning linnavalitsuse ja politsei ühised jõupingutused.