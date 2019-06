Parlamendis arutati kuluhüvitiste süsteemi muutmist

Riigikogu kantselei saatis fraktsioonidele kirja, milles pakkus välja kolm alternatiivi, kuidas võiks praegust kuluhüvitiste süsteemi muuta, kuid möödunud nädalal teemat arutanud riigikogu vanematekogu otsustas, et jätkatakse vanaviisi.

Aastate jooksul on parlamendisaadikute kuluhüvitised sageli ajakirjanduse huviorbiiti sattunud ja kõige eriskummalisemad kulud, mida hüvitada on lastud, on saanud ka suure kriitika osaliseks.