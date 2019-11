Parlamendierakondadest toetab Kaljulaidi minekut Moskvasse vaid üks erakond

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul eelistab ta suhtlemist mittesuhtlemisele ja seetõttu pooldaks presidendi visiiti Moskvasse. "Mina isiklikult arvan, et president võiks minna, aga ma prooviks seda siduda Putini võimaliku külaskäiguga Eestisse, et tulla siis soome-ugri rahvaste kongressile 2020. aasta suvel Tartus," ütles Karilaid ERR-ile.

"Ma arvan, et kui sellisel viisil õnnestub see läbi viia, oleks väga mõistlik," lisas ta.

Presidendi võimalikule Moskva visiidile 9. mail on vastu riigikogu spiiker ja EKRE aseesimees Henn Põlluaas. "See ei ole mitte teise maailmasõja lõppemise tähtpäev, vaid tegelikult sisuliselt on see ju hoopistükkis poole Euroopa okupeerimise tähtpäev ja veriste ja julmade repressioonide ja deporteerimiste, arreteerimiste alguse tähtaeg. Nii, et tegelikult Eesti president, kui ta vähegi enda riigi väärikusest ja enda rahvast lugu peab ja teab ka midagigi ajaloost, siis kindlasti Eesti president ei tohiks sellisel üritusel osaleda," ütles Põlluaas.

Ka Vladimir Putini tulekust soome-ugri rahvaste kongressile Tartus, ei võidaks Põlluaasa sõnul Eesti midagi.

Sotsiaaldemokraadist eurosaadik Marina Kaljurand ei soovinud anda selget vastust küsimusele, kas ta toetaks Kaljulaidi Moskvasse minekut. Reformierakondlane Marko Mihkelson arvas aga, et oleks väga raske näha Eesti presidenti 9. mail Moskva üritustest osa võtmas.