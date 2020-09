Tõnis Kons on legendaarne mees. Ta oli Res Publica peasekretär ajal, kui kodanikeühendusest kasvas välja riigikogu valimistel 28 kohta saanud erakond, mille esimees Juhan Partsist sai 2003. aastal Eesti peaminister.

Just Konsi aktiivset tegevust peeti Res Publica edu üheks peamiseks põhjuseks ja tema lahkumist Res Publica allakäigu alguseks. Kons lahkus juba 2003. poliitikast, et teha äris tõeliselt suuri tegusid. Sel talvel tuli ta poliitikasse tagasi erakonna Isamaa sees oleva liikmeühenduse Parempoolsete ühe juhtkujuna. Suure äri asemel on tal aga taagaks maksuvõlad.

„Ma sellistele provokatiivsetele küsimustele ei vasta,” ütles ta vastuseks küsimusele, kas ta läks tagasi poliitikasse, sest äri ei edene.