Parempoolsed süüdistavad prokuratuuri kallutatuses: nende rünnakul Lavly Perlingu vastu on juures poliitiline maik

"Jääb mulje, et riigiprokuratuuri seisukohavõtt on tehtud läbimõtlematult, kiirustades ning kogu poleemikal on juures poliitiline maik," seisab Parempoolsete avalduses.

"Tuletame meelde, et Lavly Perling ei tegutse juba pikemat aega tegevprokurörina, tema kohustused riigi peaprokuröri kohusetäitjana on lõppenud ja teenistussuhe riigiprokuratuuriga on peatatud. Perling tegutseb nõustajana, konsulteerides Ukraina prokuratuuri reformide alal ÜRO poolt saadud mandaadid alusel. Samuti on justiitsminister allkirjastanud käskkirja Perlingu vabastamiseks prokuröriteenistusest alates 20. septembrist 2021. aastal."

Viidatakse, et prokuröridel ei ole lubatud kuuluda erakonda, kuid nad võivad kandideerida valimistel, osaleda kodanikuühenduste ja kohaliku omavalitsuse volikogu töös. "Meenutame, et Lavly Perling ei ole astunud erakonda, temale heidetakse ette avalikku toetusavaldust Parempoolsetele ning liikmeühenduse toetajaliikmeks olemist."

Parempoolsed leiavad, et riigi peaprokurör Andres Parmas võlgneb avalikkusele selgitused Perlingu ründamise tagamaade osas. "Anders Parmas, kes erinevalt Perlingust on ametisolev peaprokurör, on oma käitumisega kiskunud prokuratuuri asja eest teist taga parteipoliitilistesse heitlustesse. Ei ole saladus, et just Parmase ametisse nimetamine toimus EKRE heakskiidul, mille poliitikud on eelmisel nädalal eriti teravalt rünnanud Perlingu väljaütlemisi. Kas Parmas käitus soovist EKRE-le meeldida või olid tema sammud lihtsalt läbimõtlemata, kuid ametisoleva peaprokurörina on just tema ületanud selle mõttelise piiri, mis peaks olema prokuratuuri ja päevapoliitika vahel."

Prokuratuuri eetikanõukogu arutas nädala hakul Perlingu valikut siduda end Isamaa liikmeühenduse Parempoolsetega. Nõukogu andis hinnangu, et kuna prokuröridel on seadusest tulenevalt keelatud olla erakonna liige, on eetikanõukogu arvates ebaeetiline olla ka erakonna liikmeühenduse toetajaliige, kuna toetajaliikmeks astumine ja toetajaliikmena tegutsemine võib seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse.