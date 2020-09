PARDAKAAMERA VIDEOD | Pääsemised üle noatera! Vaata Elroni napikaid ja mõtle enne, kui raudteele astud

Täna õhtul nimelt selgus, et ühe Tartu kooli õpetaja oli pidanud heaks ideeks lasta lastel istuda keset raudteed ja rahumeeli joonistada. Õnneks oli möödujatel rohkem taipu, kutsuti politsei, ohtlik olukord lõppes õnnelikult: keegi ei saanud vigastada.

„Tartu koolinoorte ja õpetaja viibimine raudteel ja selle vahetus läheduses on viimaste aastate üks tõsisemaid raudteeohutuse reeglite tahtlikke rikkumisi. Selline ohtlik intsident peab kõigile liikluses osalejatele tuletama meelde, et raudteel ja selle vahetus läheduses tuleb olla ettevaatlik ja täitma peab liiklusohutuse reegleid. Raudteel mängimine, õppimine ja muud kõrvalised tegevused on rangelt keelatud,“ sõnas Elroni ohutusjuht Natali Aosaar.

Ta lisas, et iga täiskasvanu on eeskujuks lapsele, iga laps oma eakaaslasele – nii nagu autoteel ei tohi mängida ning seda tuleb vaid ületada selleks ette nähtud kohas ja seda tehes veenduda, et rong ei lähene.

Elroni ohutusjuht nentis, et sel korral oli õnneks Tartus tegemist küll õnneliku juhusega, et inimeste raudteel viibimise ajal ronge seal sõitma ei juhtunud, sest rongi pidurdusteekond on kümneid kordi pikem kui sõiduautol ning isegi kui rong oleks lähenenud sellele ülekäigukohale madalal kiirusel sõites, oleks võinud juhtum olla äärmiselt traagiline.

„Esimesel poolaastal on raudteel ja raudtee vahetus läheduses toimunud neli õnnetusjuhtumit, millest traagiliselt on lõppenud kolm. Napilt on aga pääsenud 13 inimest,“ sõnas Elroni ohutusjuht Natali Aosaar.

Ta tõi esile, et seni on sagedasemad ohuolukorrad raudteel ja raudtee ülekäigukohtades olnud tingitud liikluses osalejate tähelepanematusest: jalakäijate pilk on nutitelefonis, jalgratturid kiirustavad üle raudtee veendumata, et rong ei lähene, lapsed mängivad raudteel või raudtee vahetus läheduses, autod ei veendu raudtee ülesõidukohas ohutuses ja kiirustavad.

Rongi rattad küll vanade rongide kohaselt enam ei ragise, kuid rong on liikluses nähtav ja kuuldav. „Rongid lasevad alati vilet nii jaamast väljudes kui ka enne ülekäigukohale sõitmist - muutunud on inimeste tähelepanu ja käitumine, justkui ei tajuta liikluses olemist ja eiratakse elementaarseid liiklusreegleid.”