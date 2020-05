Paratsetamool on kriisi ajal populaarne. Väljavedu keelatud, tarbimine piiratud, sissevedu leevendatud

Ravimiamet on pandeemiaperioodil pidevalt jälginud ravimite kättesaadavust ja suhelnud nii Eesti ravimituru osapooltega kui Euroopa Liidu pädevate asutuste võrgustikuga, et hinnata müügi, või väljaveo piirangute vajadust. Selle tulemusena on mitmete ravimite puhul kehtestatud väljaveokeeld, kehtestatud müügipiiranguid või lubatud neid lihtsamini sisse osta.

Nende seas ka koroonapalaviku esmaravimiks nimetatud ja üleüldse mõjus valuvaigisti paratsetamool, mida on keelatud välja viia juba märtsi lõpust.

Paratsetamooli väljaveo riigist keelas ravimiamet juba paar nädalat varem, märtsi lõpus: laovarud on limiteeritud, aga nõudlus on kõvasti suurenenud. Selle väljaveo korral jäänuks Eesti patsientide ravivajadus katmata, selgitati ravimiametist.

Ülemöödunud nädalal soovitas Eesti Anestesioloogide selts lisada paratsetamooli ka kasutamiseks lubatud müügiloata ravimite nimekirja.