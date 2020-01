Pappi ei saagi? Pensionireformi jõustumine võib venida vaatamata usaldushääletusele

Riigikohtul on seaduse järgi sellise kaebuse lahendamiseks üldjuhul aega neli kuud, aga asja olulisus ja keerukus võib tingida vajaduse seda aega pikendada. See oleneks paljudest asjaoludest, näiteks kaebuse sisust ja kaebuse esitamise ajast.

Säärane näide on eelmisest aastast, kui president taotles 29. mail vastu võetud kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistamist. President tegi taotluse riigikohtule 14. juunil ja kohus langetas otsuse alles viis kuud hiljem, 19. detsembril.

Kohus tunnistas sel korral seaduse põhiseaduse vastaseks ja see saadeti tagasi parlamenti.

Küll aga tuleb reaalsuses arvestada sellega, et tõenäoliselt ei võta riigikohus tervet aastat, et seda menetleda, ja põhiseadusliku riive puudumise korral tuleb presidendil seadus välja kuulutada pigem selle aasta sees.

Kui see peaks ka nihkuma järgmisse aastasse, siis pensionireformi kohaselt saaks avaldusi teisest sambast välja astumiseks esitada märtsini, mis tähendab, et väljamaksete periood algab endiselt septembris, nagu eelnõu ette näeb.

Väljakuulutatud seadus hakkab kehtima kümnendal päeval peale riigiteatajas avaldamist.

Kui aga riigikohus leiaks, et pensionireform on põhiseadusega, saadetakse see tagasi seaduse algatajate kätte parandamiseks. Ka seda varianti ei saa välistada, sest õiguskantslergi on pensionireformil hulga õiguslikke vigu leidnud.