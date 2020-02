Pankrotihaldur loobus enam kui kolme miljoni eurose nõude esitamisest

Kommenteerides teemat, kinnitas Veli Kraavi, et on esitanud pankrotitoimkonna heakskiidul mitmeid hagisid eesmärgiga pankrotivara suurendada ja sellesisuline töö vältab juba pikka aega. Kraavi viitas, et samas on pankrotitoimkond vältinud põhjendamatuid kulutusi, samuti õiguslikult perspektiivituid vaidlusi. “Antud kriminaalasja puhul on sisuliselt kõik algsed süüdistuse episoodid ära langenud. See välistas esialgse tsiviilhagi muutmata kujul taasesitamise,” põhjendas Kraavi 3,5 miljoni suuruse tsiviilhagi taasesitamata jätmist. “Lisaks kõigile muudele asjaoludele, mis muudavad alles jäänud episoodi osas hagi perspektiivituks, oleks võimalik tsiviilhagi olnud aegunud, mis välistab selle rahuldamise. Mingit reaalse raha saamise võimalust polnud, oli üksnes võimalus kulutada asjatult pankrotivara ning vähendada võlausaldajate võimalusi oma nõuete rahuldamiseks,” lisas Kraavi.

"See väide ei vasta tõele. Kui kõik episoodid oleksid ära langenud, siis ei saaks olla ka kriminaalasja ja Tsahkna ei saaks olla ju kohtu all. Ometigi menetletakse tema süüdistusi täna kohtus," lausus Kuusk. Ka on Kuuse sõnul arusaamatu pankrotihalduri väide mõttetutest kulutustest, kuivõrd Sillen pole kunagi tsiviilhagiga seonduvalt mingit kulu kandnud. "Nimelt on kõik selle tsiviilhagiga seonduvad kulud kandnud OÜ Hingehoid, kes oli jätkuvalt nõus ka seda tegema. Pankrotihaldur Kraavi aga võttis volituse esindajalt tagasi ja ise loobus OÜ Hingehoid rahalise ressursi kasutamisest tsiviilhagi esitamiseks. Aegumine saab aga kõne alla tulla just nüüd tänu sellele, et haldur tsiviilhagi esitamata jättis," nentis Kuusk.

Veli Kraavi soovitas tutvuda möödunud aasta mais jõustunud Tallinna ringkonnakohtu otsusega, millest nähtub, et Sillen Konsultatsioonide kohustused (millele Tsahkna kriminaalasjas viidatakse) on kehtivad ning õiguspärased. “See lahend ei ole vaidlustatav ning on läbinud kohtuliku kontrolli kõigis kohtuastmetes. Otsuse valguses ei saa rääkida perspektiivikatest nõuetest Tsahkna vastu,” põhjendas Kraavi.

Kraavi viitab hagile, kus OÜ Vangent Assets esitas Maakohtule OÜ Hingehoid, Sihtasutuse Hiiu Ravikeskus ja OÜ Sillen Konsultatsioonid (pankrotis) vastu hagi, milles palus tunnustada pankrotivõlgniku pankrotimenetluses oma nõuet 5 169 106 eurot 74 senti tähtaegselt esitatud pandiga tagamata nõudena. Maakohus tunnustas Vangent Assetsi nõuet.

"See ei ole tõsi, esiteks käib vähemalt ühe nõude osas (summas u kaks miljonit eurot), mis on ka süüdistuse objektiks, jätkuvalt kohtumenetlus ja alles maakohtus ehk esimeses kohtuastmes. Teiseks ei oma tsiviilasjas tehtud otsus kriminaalasjas määravat jõudu ja Kraavi teab seda väga hästi," lausus Kuusk.

Pankrotiseadus ütleb, et pankrotihalduri ülesanne on tagada pankrotimenetluses võlgniku ja võlausaldajate huvide kaitse ning teha kõik jõupingutused pankrotivara suurendamiseks. Kas Kraavi on eksinud ka pankrotihalduri eetika vastu? Kraavi eitab eksimusi, selgitades, et haldur peab suutma olukorda objektiivselt hinnata, vältima perspektiivituid vaidlusi ja tarbetut pankrotivara kulutamist.