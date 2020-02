Pane tähele: rannal rulliv hülgepoeg ei vaja sinu abi. Jaluta lihtsalt eemale ja hoia koera rihma otsas!

Seega tasub meeles pidada, et kuigi hülgepoegi ohustavad rannas tõepoolest kiskjad, pole ainuüksi see põhjus häirekella löömiseks. „See, et nad on kiskjatele saagiks, on kahjuks looduse ringkäik. Sinna pole miskit parata. Kui on kehv ja jäävaba talv, siis see suremus ongi üsna kõrge,” nendib Avarsalu ja toob võrdluse metskitsega, kelle arvukus kehvadel talvedel langes ja hiljem jälle taastus.

„Mida inimesed teha saaks, on see, et ärge minge oma koertega sinna ja ärge peletage emahüljest oma poja juurest eemale. Ärge tehke selfie’sid või võtke teda sülle, sest võõras lõhn on see, mis tegelikult häirib,” selgitab Avarsalu. „Aga et suremus on 90-95%, me ei suuda lõpuks muuta. Lõpuks on meil kõik loomaaiad hülgeid täis, keda ei ole võimalik enam loodusse tagasi lasta. Ka see ei ole mõistlik valik.”

Abinumber 1313

Kui on põhjust arvata, et loom vajab abi, tuleks sellest teada anda keskkonnainfo tasuta telefonil 633 1313 või tasulisel lühinumbril 1313. Mart Jüssi nimetab sellisena näiteks olukorda, kui hülgepoeg on linna sees rannas, näiteks Pärnu rannas, Tallinnas Russalka juures või Pirita rannas. „Tiheasustuse piirkonnas, avalikus rannas, kus käib paratamatult palju inimesi,” selgitab ta. „Need on sellised juhud, kus on väga ebatõenäoline, et hüljes on seal koos emaga. Sellistel puhkudel on vaja midagi ette võtta välise sekkumisega, aga väga paljudel teistel juhtudel, näiteks Lahemaa randades või Saaremaal liivarannas pole vaja sekkuda.”

Jüssi sõnul on keskkonnaametil olemas tehnilised vahendid ja valmisolek, kui olukord peaks kujunema keeruliseks. Näiteks on olemas piiratud ligipääsuga territoorium, kuhu hädas hülged vajadusel viia, et nad jääksid loodusse, mitte poleks vaja tuua linna või viia loomaaeda. „Kui näiteks Pärnu randa tuleks natukene jääd, sinna peale viigripojad ja oleks selge, et neid on nii palju ja nad on liiga linna all, et nendega peab midagi ette võtma, siis mobiliseeritaks see samm, et võetakse midagi ette,” selgitab hülgeuurija.

Samuti on moodustatud väike käsiraamat, kuhu on kogutud lähipiirkondade loomaaedade kogemused hüljeste rehabiliteerimisega: vajalikud protseduurid, hüljestele sobivad dieedid ja ainete kättesaadavus Eestis. Peterburi hüljeste rehabiliatsioonikeskuse suure kogemusega töötajatega on tehtud suulised kokkulepped, et vajadusel on nad valmis tulema lühikeseks ajaks Eestisse hülgetegevusi juhendama. Kõik loodavad aga, et neid tegevusi ei lähe tegelikult vaja.