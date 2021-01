Pane tähele! Jäävihm on muutnud teed ohtlikult libedaks viies maakonnas

www.DELFI.ee RUS 147

Jäised teeolud Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Täna hommikust alates on ilmaolud oluliselt muutunud ning sadama on hakanud jäävihma, mistõttu teeolud Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa riigiteedel on väga keerulised.