Palmi all paanikata, aga kuidas saada koju...

Asi näikse liikuvat selles selles suunas, et restoranid, poed ja ekskursioonibussid jäävad aja jooksul veel tühjemaks kui nad täna on. Eurooplased kiirustavad tagasi koju, oma reisikihku on piiranud oluliselt ka muudelt mandritelt saabuvad külastajad. Meie viieliikmeline reisiseltskond on varasema tagasipöördumise vallas teinud mitme päeva jooksul suuri pingutusi. Esialgsete plaanide kohaselt pidime puhkuse järel 25. märtsil mugavalt otselennuga tagasi Helsingisse lendama. Lugedes Eesti uudiseid, jälgides välismeediat ja oma kõhutunnet, võib see kuupäev olla ühel hetkel lootusetult hiline. Pika oraganiseerimise tulemusena õnnestus tagasilend saada 19. märtsiks. Nüüd jääb ainult loota, et põhjanaabrite lennufirma raudne lind meid sel kuupäeval lennujaamas ootab ja turvaliselt tagasi Euroopasse toob.

Nagu paljude teiste, aga ka meie kogemusest selgus, siis üleilmse kriisi ajal on lennupiletite vahetamine ikka paganama keeruline ülesanne. Laialt levinud üleskutse, naasta tagasi kodumaale, juures ilutses küll vajalik välisministeeriumi telefoninumber, kust pidi Eesti kodanik kojujõudmise lihtsustamiseks abi ja/või nõu saama, aga kõne tulem, mis seisnes soovituses võtta ühendust oma lennufirmaga, meid väga palju kodule lähemale ei aidanud. Sellesama infokillu oleks võinud ju aja ja raha kokkuhoiu huvides telefoninumbri asemele trükkida. Oleks jäänud üks pikk toru otsas ootamine ja kullahinnaga kõne ära.

Mehhikos võidi ju autode võidu sõitmine pooleli jätta, aga meie telefoniralli sai nüüd vaid hoogu juurde. Finnair, kvaliteetse ja esindusliku lennufirmana lubas küll lahkelt ja tasuta oma pileteid ümber vahetada, aga kuna meie piletitel oli nö mingi viga küljes, siis paari nupuvajutuse asemel vajasime kümneid kõnesid erinevatele numbritele: Eestisse, Soome ja Tai kohalikku esindusse. Lisaks ei vastatud ei meie e-kirjadele, ühendust ei saanud Twitteri kaudu ning ka Facebooki suhtlus piirdus vaid teatega, mis ütles, et ülekoormuse tõttu võtab vastamine tavapärasest kauem aega. Ilmselt saame vastuse nädal või paar pärast kojujõudmist.

Kuna Finnairi Eesti esindus on nädalavahetuseti suletud, siis sinna helistada ei olnud esialgu mõtet. Pommitasime Soome oma. Tulemusi oli kaks: kas katkestati kohe kõne, põhjuseks, et teenindajad on hõivatud või sai toru otsas lihtsalt tulemuseta kõneoote järjekorras mahedat taustamuusikat kuulata.

Võitlus mitmel rindel