Pallimängukeeld ja palaviku mõõtmine uksel: koolid otsustavad ise, kuidas koroonaviirusega võidelda

Täna toimusid üle riigi esimese septembri aktused õues. Koolimajja siseneti reeglina vaid klassijuhataja tundi minemiseks.

Tallinna kunstigümnaasiumis hakkavad õpilased alates homsest liikuma vaid kindlatel korrustel, n-ö tsoonides, mis on klasside kaupa ära jaotatud. Lapsed sisenevad koolimajja erinevatest ustest ning neid kraaditakse hommikuti ustel.

Tallinna kunstigümnaasiumi direktori Mari-Liis Sults ei usu, et lastel reeglite järgimisega probleeme tuleb. “Kõik tahavad ju koolis käia,” ütles Sults, ja lisas, et eriolukord oli osa laste jaoks katsumus. “Siis nad ongi nüüd nõus nende piirangutega, et saaks koolis käia, siin õppida ja oma klassiga koos olla.”

Kuigi kool ei kohusta maske, olid Sultsi sõnul täna mitmel maskid ees. “Seda ma olen ka öelnud, et häbeneda ei ole vaja - kui kodus on mõni vanainimene või krooniline haige, tasub koolis maski kanda,” ütles Sults.

Ühesed reeglid koolidele puuduvad

Kuigi riik saatis augustis koolidele soovitused, kuidas koolide tööd koroonaviiruse leviku ajal korraldada, pole õppeasutustele kindlaid reegleid kehtestatud. “Ministeerium ei ole koolidele ette kirjutanud, kuidas täpsemalt peavad koolid õppimist korraldama, sest kõigile universaalselt sobivaid lahendusi ei ole paraku olemas,” ütles Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Jelena Zemskova. “Igal koolil on oma eripärad ning iga kooli õpetajad oskavad kõige paremini just oma õpilastega arvestada. HTMi soovitustele tuginedes saab iga kool koostöös lapsevanemate ja pidajaga just oma koolimajale ja kooliperele sobilikud praegustes oludes toimimise põhimõtted välja töötada.”

“Mõned koolid on andnud märku sellest, et kontaktide vähendamiseks hakkavad mitmed klassid või õpilaste rühmad õppima mõned päevad distantsilt, samuti on teada, et mitmel koolil muudeti koolipäeva alguse või vahetundide aega, et vähendada lähikontaktide hulka,” lisas Zemskova.

Üks selline kool, kus nii koolipäeva algust kui vahetundide aegu hajutama hakatakse, on Tallinna 21. Kool. Osa õpilastest tuleb kooli kell 8, osa aga 9, 10 või 11. Koolikella sel õppeaastal nende majas ei kuule.