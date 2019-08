Palju õnne! Eesti lotomängija võitis Eurojackpotiga 846 844 eurot

Tegu on suuruselt teise Eurojackpot'i mängus võidetud lotovõiduga Eestis ja üldse suuruselt kolmanda lotovõiduga Eesti Loto ajaloos. Seni suurim Eestis võidetud võidusumma on 1,155 miljonit eurot, mille said kolme aasta eest Eurojackpot'iga kaks Jõhvis elavat meest.

Eurojackpot on suure võidu Eestisse toonud sel aastal lisaks veel kahel korral – märtsi alguses võitis 455 564 eurot meremehena töötav Tallinna mees ning mai alguses tõi Eurojackpot 161 157 eurot ühele Järvamaa naisele.