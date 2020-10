Palgatõusuta jäänud haridustöötajad plaanivad streikida

Voltri ütles, et valitsuse, Eesti linnade ja valdade liidu ning EHL-i õpetajate palga üle peetud läbirääkimistel selgus, et õpetajate palka järgmisel aastal ei tõsteta. Järgmiseks neljaks aastaks kinnitatud riigieelarve strateegia ütleb samuti selgelt, et õpetajate töötasu tõusu oodata ei ole. "Eesti suurim õpetajate esindusliit ei ole tulemustega rahul," sõnas Voltri pressiteate vahendusel.

Valitsus ning haridus- ja teadusministeerium rõhutavad õpetajate töötasude tõusu, mis nende sõnul on olnud OECD riikidega võrdluses üks kiiremaid ja seda just protsentuaalselt. "See on ainult näiline. Meie stardipositsioon võrreldes teiste riikide õpetajate palkadega on lihtsalt väga madal olnud. Kui väga madalale töötasule lisada juurde suur protsent palgatõusu, siis see ei tähenda veel, et on saavutatud hea või konkurentsivõimeline palk," ütles Voltri.

Haridustöötajate liidu juht tõi välja, et Education at a Glance 2020 uuringu järgi on Eesti riigi kulutused haridusele vähem tõusnud kui valitsussektori kulud üldiselt. Seetõttu on Eesti riigi hariduskulude protsent SKP-st oluliselt alla Euroopa keskmise.

"Eestlased peavad end haridusrahvaks ja valitsuserakonnad räägivad haridusest kui prioriteedist. Aga viimaste palgaläbirääkimistega on tekitatud olukord, kus õpetajate keskmine töötasu (võrreldes teiste kõrghariduse spetsialistide keskmise töötasuga) langeb, mitte ei tõuse," nentis Voltri.

Valitsuse ja haridusministeeriumi sõnul on õpetaja keskmine töötasu 108% Eesti Vabariigi keskmisest palgast. Teadaolevalt on eesti kõrgharidusega spetsialistide keskmine töötasu ligi 20% kõrgem riigi keskmisest palgast. "Palgakõneluste tulemusena saab eesti õpetaja järgmisel aastal keskmiselt 10% vähem palka kui teised sama haridusega töötajad Eestis ja miinimum töötasu on veerandi võrra väiksem kui kõrgharidusega töötajate keskmine töötasu," sõnas Voltri.

Ta märkis, et nukker olukord aina kasvab, kui mõelda valitsuse sõnumitele õpetajate palkade külmutamise võimalikkusest järgmiseks neljaks aastaks: "Kui valitsus kaalub õpetajate palgad järgmiseks neljaks aastaks külmutada, siis tuleb kindlasti, kas või streigiga kaitsta Eesti väga head haridust ning õpetajaid, kes on Eesti riigi eduloo garantiiks," ütles Voltri.