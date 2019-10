Palgalõhe: lastega naised teenivad märgatavalt vähem kui lasteta naised

2016. aasta PIAAC rahvusvahelise uuringu Eesti andmete järgi on meeste keskmine mediaanpalk 1105 eurot ja naiste keskmine palk 748 eurot, mis tähendab, et mehed teenivad naistest keskmiselt 357 eurot ehk 32% enam.

Kõige kõrgemat mediaanpalka teenivad lastega mehed ja lastetud naised, keskmiselt vastavalt 1128 ja 828 eurot. Lastega naiste keskmine palk on 728 eurot, mis tähendab, et lastega naised teenivad keskmiselt 400 eurot ehk 35% vähem kui lastega mehed ja keskmiselt 100 eurot ehk 12% vähem kui lasteta naised.

Meeste palk tõuseb laste arvu suurenedes, naiste palk aga näitab vähenemise tendentsi: nelja lapse isad teenivad 8% rohkem kui ühe lapse isad, nelja lapse emad teenivad 20% vähem kui ühe lapse emad.

Töö juhendaja, Tartu Ülikooli tööturupoliitika teaduri Ave Rootsi sõnul võib aga olla nii, et need mehed, kellel on kõrgem sissetulek, saavad endale rohkem lapsi lubada. Kuid see ei pruugi olla ainus põhjus. “Võib ka nii olla, et need mehed, kel on enam lapsi, teenivad suuremat sissetulekut, sest nad on efektiivsemad, produktiivsemad, usaldusväärsemad,” ütles ta. “Me ei tea, kas need, kes enam lapsi saavad, ongi võimekamad ja see väljendub nii kodus kui tööl, või need, kellel on enam lapsi, õpivad oma aega efektiivsemalt kasutama. Põhjuseid võib olla mitmeid.”

Töö autori Pille-Riin Järve saadud tulemust kinnitab ka Praxise analüütiku Pirjo Turgi 2011. aasta uuringu tulemus: isad teenivad oluliselt rohkem kui lasteta mehed, samas kui emade ja lasteta naiste vahe on palju väiksem. Samas on töö juhendaja Rootsi sõnul üks USA uuring tõestanud, et lastega naised saavad mitmesse valdkonda korraga panustamisega paremini hakkama ja mehi segavad perekohustused töösse panustamisel tegelikult hoopis rohkem.