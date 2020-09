Paldiski sõjaväelinnakusse kerkib uus 300-kohaline kasarmu

Tegemist on järjekorras kaheteistkümnenda tüüpprojekti järgi ehitatava kaitseväe kasarmuga, mis koondab ühte hoonesse üksuse elu- ja õpperuumid ning varustus- ja hooldusruumid. Igas kasarmus on 300 majutuskohta ja 30 töökohta.

„Sama põhiprojekti on väiksemate muudatustega kasutatud pea kõigis väeosades", märkis kaitseinvesteeringute keskuse taristuosakonna Lääne portfellijuht Mario Metsoja. „Tüüpkasarmute ehitus on aidanud kaasa projekteerimis- ja ehitustööde kiirenemisele ning võimaldanud meil jõuda lepingusse planeeritust märkimisväärselt soodsamalt. Täpsemalt suudame tüüpkasarmu projekti ellu viia nominaalselt sama summa eest, mis viis aastat tagasi, hoolimata sellest, et ehitushinnad on vahepeal märkimisväärselt tõusnud“, lisas Metsoja.

„Meie kaitsejõudude teenimistingimuste kvaliteet on oluline komponent tagamaks kõrge tase nii riigikaitsealasele väljaõppele kui seda toetavale ja vajalikule puhkusele. Kvaliteetne infrastruktuur annab sõjaväelinnakus teenijatele parema võimaluse keskenduda oma põhitegevusele“, sõnas Nordecon AS-i juhatuse liige Priit Luman. „Nordecon on saanud oma kompetentsi ja kogemusi varasemalt panustada Tapa ja Jõhvi sõjaväelinnakute ehitusel ning hea meelega jätkame koostööd ka Paldiskis“

Kolme põhikorrusega hoone brutopind on 5240 m2. Ehitustööd hõlmavad lisaks põhihoonele ka teenindusteede, parkimisala ning nõrkvoolusüsteemide projekteerimis- ja ehitustöid. Asfalteeritava ala suuruseks on ca 7000 m2. Lepingu maksumus on 4,3 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

Projekteerimistöödega alustatakse selle aasta septembris ning hoone üleandmine on planeeritud järgmise aasta detsembrisse.