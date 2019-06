Palavus on toonud Tallinna kiirabile pea sadakond täiendavat väljakutset päevas

"Eile ja üleeile oli kiirabi väljakutste osas oluline suurenemine, eile saime ööpäevas kokku 325 väljakutset tavalise 240-250 asemel," ütles Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas Delfile. Vanalinnas töötaval kiirabi jalgrattapatrullil oli 12-tunnise tööpäeva jooksul 10 väljakutset.

Otse päikesepiste diagnoosi said kolm raskes seisundis inimest, neist kaks eakat inimest ja üks laps. "Palju väljakutseid on seotud erinevate vabas õhus toimud sportimiste või muude ajaveetmistega," märkis Adlas.

Tartu kiirabi juhatuse liige Aire Voogla ütles Delfile, et ka nemad on täheldanud viimastel päevadel väljakutsete arvu tõusu, keskmiselt on neid olnud paarikümne võrra rohkem kui tavaliselt. Paraku ei võimalda aga Tartu kiirabi infosüsteem kiiresti kindlaks teha, mis on olnud väljakutsete täpsed põhjused.