Paksu suitsu ajav Rademari reklaam külvab paanikat ja ummistab häirekeskuse telefoniliine murelike kõnedega

"Häirekeskusesse on praeguse seisuga helistanud 338 inimest ja iga minutiga tuleb neid juurde," ütleb asutuse kommunikatsiooniekspert Heiko Leesment.

Kuigi Rademar teavitas päästeametit, et selline reklaam tuleb, siis polnud Leesmenti sõnul neil mingit õigust seda kas lubada või keelata. Ta sõnab, et taolise reklaami puhul oleks võinud olla mõni hoiatus juures.

Tegemist on spordikaupluse Rademari kampaaniaga ##stressistdressi. Tossav reklaam pandi tööle täna hommikul kell 7 ning selle tutvustamiseks saadetud tekst põhjendab reklaami: "et anda veel paremini edasi mõtet, et kui “Toss on väljas, mine jooksma!”"

Välireklaamipinda omav Linna Ekraanid kirjutas täna pressiteates, et lahenduse eesmärk on suunata inimesed tervislikemate eluviiside juurde.

"Kohal käis ka tuletõrje, kes ettevõtmise ohutuses veendus," kirjutab ettevõte reklaamikampaaniat tutvustavas tekstis.