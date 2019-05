Pakistanlast rünnanud rassist pildistab tumedanahalisi ja küpsetab tütrele natsisümboolikaga piparkooke

Tänaseks on Tauno teinud oma Facebooki kontol küll suurpuhastuse, ent eile veel rippus avalikult üleval isegi pilt, milles ta kannab sama särki, mis videoski näha. "Nats EKREt igasse päeva", on sel särgil trükitud seljale, suure EKRE logo alla. Kui tema sotsiaalmeedia kontol ringi vaadata, selgub, et tema suurimaks kangelaseks on Adolf Hitler ja enim jäävad talle ette tumedanahalised inimesed.

Vahel, kui ta mõnda tumedanahalist märkab, teeb ta pildi ning postitab sotsiaalmeediasse mõne rassistliku kommentaariga. Mees ei hooli isegi sellest, et teda mitu korda võimude poolt korrale on kutsunud - ta kekutas ka oma eelmise aasta trahviga, mille sai, kui pakkus sotsiaalmeedias mustanahalise laiba eest tuhat eurot. Kommentaarides kõvatas mees, et politsei on teda sel teemal juba neli korda menetlenud.

Sotsiaalmeedias on ta küll väitnud end EKRE liige olevat, ent äriregistri andmetel ei ole ta kuulunud ühessegi parteisse. Korduvalt on ta ka kutsunud inimesi tänevale mässama või ka relvile, kuid õnneks pole ta endasuguseid leidnud ja mingit mõju tal kellegi üle ei ole. Tema tegutsemine tundus olevat sooloprojekt.

Pärast üle vabariigi levinud videoid tema rassistlikust rünnakust Õismäe teel tundsid Tauno tuttavad mehe ära. Nähes, et keegi tema tegemisi heaks ei kiida, otsustas ta EKRE sõprade klubis kuulutada, et tegelikult sai ta kelleltki selle intsidendi eest 200 eurot. Mõne aja möödudes oli ta sealt grupist eemaldatud, ehkki mees tarmukalt EKRE-le igal pool toetust on avaldanud.