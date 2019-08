Paides triivis laps madratsiga sügavasse vette

Kell 14.23 teatati, et paarikümne meetri kaugusele on triivinud laps, kes ei saa enam tagasi. Lapsele ujusid järele pealtnägijad ning tõid ta koos madratsiga kaldale. Lapsega oli kõik korras.

Sellised juhtumid on aga igasuvine mure. Päästeamet tuletab meelde, et mitte kunagi ei tohi veekogu ääres jätta lapsi järelvalveta. “Õnnetused juhtuvad ootamatult ja kiirelt. Kuigi täispuhutavad ujumise abivahendid võivad tunduda kasulikud ja toredad, siis tegelikult on kõikvõimalikud täispuhutavad veemänguasjad ja abivahendid ohtlikud. Need võivad lapse rannast eemale kanda või ootamatult õhust tühjaks minna. Ujumisrõngas võib tegelikust ujumisoskusest ka vale arusaama tekitada või lapse tagurpidi keerata ja vee alla lõksu jätta,” seisis pressiteates.

Delfi andmeil juhtus sarnane asi viimati juuni alguses, mil Pärnu rannas olid kaks varateismelist tüdrukut täispuhutava madratsiga sügavasse vette triivinud. Õnneks lõppes ka see õnnelikult tänu kiirele reageerimisele.