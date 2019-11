Paide linnavolinik kandis volikogus rassistliku sõnumiga särki

Särgi esisel oli kujutatud keelumärgi all olev mustanahalise inimese nägu. Seljal aga kiri "Some Niggers Never Die They Just Smell That Way", mis tõlkes tähendab: "Mõned neegrid ei sure kunagi, nad lihtsalt haisevad niimoodi".

Väljend pärineb tuntud valgete ülemvõimu pooldava muusik Johnny Rebeli samanimelisest laulust, mis ilmus 1960. aastatel vastuseks USA kodanikuõiguste liikumisele, millega saavutasid mustanahalised Ameerikas õiguse hääletada.

Volikogus EKRE fraktsiooni kuuluv Põllu ei soovinud Delfile antud teemal kommentaari anda. EKRE teine saadik Priit Põder kuulis juhtumist Delfi käest esimest korda, ega soovinud seetõttu kommenteerida. EKRE fraktsioon Paide volikogus kaheliikmeline.

Andres Põllu Kuvatõmmis





Paide linnapea ütles Õhtulehele, et "Andres Põllu on tüüpiline EKRE jutupaunik. Ainus, mis teda Paides ja Eestis erutab on isiklik tähelepanu, mida ta selle särgiga taotles ja ka sai."

"Mina ja volikogu liikmed tõenäoliselt ei pannud särki ega tema juttu tähele, sest kaks aastat volikogus on näidanud, et ta on regulaarselt kõigile ja kõigele vastu, võtab sõna kõiges, aga puudub igasugune pädevus ja teadmised," hindas Värk Põllu panust Paides ja täpsustas: "Sarnaselt Perekonnale ja teistele totalitaarsuse ihalejatele, mida EKRE esindab, usub ka Põllu, et tal on Jumalik võime teada, mida kogu rahvas arvab. Ja siis kõneleb justkui 10 500 paidelase eest."

Linnapea sõnu kinnitas ka Põder sel määral, et tõdes end küll tol päeval volikogus olevat, ent särki ei pannud temagi tähele.