Paide gümnaasium läks heas usus koroonapiirangutega liiale

Õiguskantsleri poole pöördus septembris murelik kodanik, kes palus hinnata Paide gümnaasiumis kehtestatud korralduse õiguspärasust. Väidetavalt olla igal klassil oma koridoriosa, millest väljuda ei tohtinud. Tualetis tohtis käia, aga vaheajal näiteks välja jalutama ei pääsenud.

Piirangu põhjendatusele seadis küsimärgi seegi, et õpilastevahelisi kontakte see ära ei hoidnud, sest koolivälisel ajal suheldi endiselt klasside vahel edasi. Lisaks on samas hoones ka Järvamaa kutsehariduskeskuse õpilased, kellele need piirangud ei kehtinud. Seega puutusid kokku nad ikkagi kokku Paide gümnaasiumi õpilastega, kes vaguralt joonte taga olid.