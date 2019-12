Paharetid kustutasid Viiratsi alevi jõulupuu tuled

Viljandi vallavalitsuse avalike suhete nõunik Made Laas selgitas, et tuled on korduvalt lõhutud ning inimeste ohutuse pärast, et keegi ei saaks viga, pole valgustus seetõttu praegu ühendatud.

Viljandi valla majandusnõunik Mati Valli ütles, et vald katsub leida turvalise lahenduse ja tuled aastavahetuseks põlema saada.

Ühe kohaliku väitel pole tulukesi juba kaks nädalat tööle lülitatud.