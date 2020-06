Päevalehed: kas Keskerakonna kahetsus on ikka siiras? Aeg on vastutada!

Mäletatavasti väitsid Keskerakonna kõrged liikmed Ratasega eesotsas pikalt, et raha on kõigiti puhas ja annetaja põhjused maailmavaatelised.

Pööre tuli Eesti Ekspressi artikli peale, kust nähtus, et raha taga on hoopis ärimees, kel Tallinnas oma olulised huvid mängus. Eileõhtuse seisuga on partei raha tagasi kandnud, ent küsimused jäävad õhku rippuma.

"Härra peaminister, kas maksumaksja eraldatud rahast on erakonnale tõesti nii vähe, et suurannetuse kohta pikalt vassida," küsib Postimees oma juhtkirjas, mis kannab pealkrija "Aeg on vastutada, mitte enam vabandada".

"Kas Keskerakonna kahetsus on siiras," küsib oma juhtkirjas Õhtuleht. "Kui erakonnale olnuks oluline veenduda iga annetuse seaduslikkuses, tulnuks helde annetaja küsitlemist alustada juba jaanuaris pärast raha laekumist," toob ajaleht välja. Eesti Päevaleht käsitles Keskerakonna järjekordset skandaali juhtkirjas juba eile.

"Jüri, patu lunastab ERJK allesjätmine," sedastas ajaleht kohe pealkirjas. "Praegu oleks kõigi nende asjaolude vahel kompromiss selline, kui peale annetuse tagasi maksmise loobuks koalitsioon ERJK likvideerimisest. Aga veel parem, kui annaks ERJK-le õigusi juurde, sest tähtis partei Keskerakond on värskelt demonstreerinud oma rahaasjade pahelisust. Kui koalitsioon seda ei tee, vaid lammutabki ERJK, manifesteerib ta ilmekalt oma kavatsust võimu kuritarvitada."

ERJK ehk erakondade rahastamise järelevalve komisjon on aastaid tegelenud parteide kahtlasest allikast lähtunud annetuste uurimisega, kõige sagedamini on komisjoni ees seisnud just Keskerakond. Praegune võimuliit kavatseb ERJK laiali saata ning selle ülesander riigikontrollile, vastav eelnõugi on juba ette valmistatud. Riigikontrolör Janar Holm on öelnud, et riigikontroll ei ole kõige parem koht erakondade rahaasjade üle valvamiseks.