PÄEVA KOKKUVÕTE | Ossinovski: härra Kallas, suurimad kannatajad ei ole mitte lastega pered ja väikeettevõtjad, vaid need vanainimesed, kes on surnud

PÄEVA TSITAAT: Jevgeni Ossinovski: "Härra Kallas, suurimad kannatajad ei ole mitte lastega pered ja väikeettevõtjad, vaid need vanainimesed, kes on surnud." - Jevgeni Ossinovski vastus riigikogus Siim Kallasele, kes oli oma eelnevas sõnavõtus maininud koroonapandeemia suurimate kannatajatena just lastega peresid ning väikettevõtjaid.

PÄEVA NUMBER: 500-700 miljonit eurot - Kui veel eile tundus, et lisaeelarve mahust me nii pea ei kuule, siis tänasel valitsuse pressikonverentsil rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus selle umbkaudse suuruse siiski avalikustas. Pool lisaeelarvest kuluks tervishoiu- ning sotsiaalvaldkonnas. Palgatoetuste maksmiseks läheb sellest umbes 125-175 miljonit eurot.



Rahandusministeeriumi pressikonverents Foto: Priit Simson



PÄEVA ARTIKKEL: Raimo Poom kirjutas Eesti Päevalehes vaktsineerimisprogrammis valitsevast digitaalsest kiviajast. Üleriigilise digitaalse süsteemi asemel täidavad perearstid käsitsi tabeleid, mida kuskile keskselt ei sünkroniseerita: "Haigekassa juhatuse liige Maivi Parve rääkis, kuidas seal omakorda aetakse üle riigi laekuvatest käsitsi koostatud tabelitest käsitsi kokku statistikat, kes ja kui palju on igasuguste nimekirjade järgi vaktsiini saanud või mitte." Ja me tahame olla digiriik?

11. märtsi olulisimad arengud:

Digiregistratuur Kuvatõmmis

Imre Sooäär Foto: Kiur Kaasik