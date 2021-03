PÄEVA KOKKUVÕTE | Haiglate olukord on kriitiline: kogu pandeemia jooksul pole olnud nii palju hospitaliseeritud koroonapatsiente kui täna, kuid see arv kasvab veelgi

PÄEVA TSITAAT: Ralf Allikvee: "Olge head, rahastage seda, et saaksime sel aastal võimaldada plaanilist ravi. Haiglatele on selleks raha juurde vaja ja ma saan aru, et see on raske otsus." - Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe Ralf Allikvee sõnul on meditsiiniasutustel plaanilise ravi võimaldamiseks vaja lisarahastust. Talle sekundeerisid ka teiste haiglate juhid, kes selgitasid, et kõikidele koroonapatsientidele ravi võimaldamine tuleb plaanilise ravi patsientide arvelt.

PÄEVA NUMBER: 711 - Just nii palju koroonapatsiente on hetkel haiglaravil. Tegemist on suurima numbriga alates pandeemia algusest mullu märtsis. Kuna hospitaliseerimistes on võrreldes nakatumistega sees mõningane viide, siis võib karta, et haiglaravil olevate patsientide arv jätkab veel mõnda aega kasvamist. Just seetõttu vajavadki haiglad lisaressursse, et seisma ei peaks panema kogu plaanilist ravi.

PÄEVA ARTIKKEL: Haiglaravi vajavate koroonahaigete arvu kasvu jätkumist ning seetõttu keerulise olukorra püsimist prognoosib ka akadeemik Krista Fischer. Siiski leiab ta, et märkimisväärselt kriitilisemaks situatsioon enam muutuda ei tohiks: "Esmased märgid piirangute mõjust annavad lootust, et väga palju hullemaks see olukord enam minna ei saa."

15. märtsi olulisemad arengud:

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5960 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1281 ehk 21,5% testide koguarvust. Koguni 929 positiivset koroonaproovi andsin Harjumaa elanikud.

Vastuseks AstraZeneca vaktsiini ümber puhkenud poleemikale tegi nende esindaja täna avalduse, et levinuim koroonavaktsiin on täiesti ohutu. 8. märtsi seisuga on kogu ELis ja Ühendkuningriigis AstraZeneca vaktsiini saanud inimeste seas registreeritud 15 trombotsütopeenia ja 22 kopsuemboolia juhtumit. „See on palju väiksem kui eeldatavalt sellise suurusega üldpopulatsiooni korral loomulikuna esineb ning on sarnane teiste litsentseeritud COVID-19 vaktsiinidega," teatas AstraZeneca.

AstraZeneca vaktsiin Foto: Andres Putting