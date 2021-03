PÄEVA KOKKUVÕTE | Eesti on koroonanäitajate poolest Euroopas teisel kohal, Läti pakub meile abikätt

PÄEVA TSITAAT: Katri Raik: "Narvas on koroonanäitajad 100 korda hullemad kui aasta tagasi."

PÄEVA NUMBER: Eestis on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud inimesi 105 845.

Päeva olulisemad arengud:

- Eesti on pidevalt nakatumisnäitajate poolest olnud Euroopa esiotsas, aga nüüd on Eesti lausa teisel kohal Tšehhi järel.

- Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et kui meie haiglaravi vajavate inimeste arv hakkab ületama võimekuse piiri, siis pöördub Eesti Soome ja Läti poole abitaotlusega. Läti peaminister Krišjānis Kariņš teatas, et oleks valmis Eestit aitama küll.

- Narva linnapea Katri Raik märkis, et Narvas on koroonanäitajad 100 korda hullemad kui aasta tagasi. Tema hinnangul võinuks valitsus juba varem idavirumaalasi ohust teavitada just neid kanaleid pidi, mida kohalik venekeelne elanikkond tarbib, sest nemad Delfit ja Postimeest valdavalt ei loe.

- Tänase seisuga on Eestis kahe doosiga vaktsineeritud 44 235, ühe doosiga 61 610 inimest. Seega kokku inimesi, kes on vähemalt ühe sutsu ehk esmase kaitse saanud, on Eestis 105 845. Sel nädalal peaks Eestisse kõikide tarnete peale kokku jõudma 52 440 doosi vaktsiini.

- Segadus Briti tüve levikuga. Veel pole kindel, kui levinud see ikkagi Eestis on, aga kindel on see, et rahva suus levivad erinevad numbrid. Ka see on paraku kindlaks tehtud, et Briti tüvi on nakkavam kui algupärane variant. Õnneks kaitsevad juba olemasolevad vaktsiinid ka selle vastu.

- Tartus tühistati uute piirangute tõttu lasteaia kohatasu. Homme arutavad paljud teised KOV-id, kas teha sama.

- Politsei hakkab lisaks toidupoodide ja ühistranspordi kontrollimisele rohkem tähelepanu pöörama ka spordisaalides piirangutest kinni pidamisele.