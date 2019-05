Paet peaministri soovist ühiskonna pingeid maandada: rahu ei tule, kuni valitsus edasi vääritult käitub

"Kõik need igapäevased inimesi alandavad avaldused Ratase valitsuse mõnede liikmete poolt. Naiste alavääristamine, ajakirjanike verbaalne ründamine, Eestit kahjustavad napakad žestid ametivande andmisel riigikogu ees, Eesti häbistamine rahvusvahelises ajakirjanduses, Riigikogu hoones Euroopa Liidu lippude ärakoristamine Eesti ELiga liitumise 15. aastapäeva eel. Ja nii edasi," tõi Paet näiteks.

Ratas ütles täna Kuku saates "Nädala tegija", et näeb oma esmaülesandena praegu ühiskonnas kasvanud pingete leevendamist ning kinnitas, et hoolimata EKRE pääsemisest valitsusse on Eesti poliitika põhisuunad samad, vahendas ERR.

"Kõige olulisem on minu jaoks tagada Eesti ühiskonnas rahu ja mõistlik sõbralik joon. Meie riik ja inimesed on liiga kallid, et siin 45 000 ruutkilomeetril karvupidi kokku minna. See väga polariseeriv ja turbulentne olukord on vaja maha rahustada," sõnas ta.

EKRE poliitikute käitumist kommenteerides ütles peaminister, et neil võtab koalitsioonierakonnaks kasvamine aega.