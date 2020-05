Paet oli lennukis ainus reisija

Et sellist just tihti ei juhtu, soovis Lufthansa lennukimeeskond oma ainukese reisijaga pilti teha. Paet loodab, et kriis kaob kiiresti ja lennundusettevõtted selle ka üle elavad.

Lufthansal on aga kriisi üle elamisega teatavaid raskusi. Üleeile kirjutas Ärileht, kuidas ettevõte kaotab miljon eurot tunnis ja Lufthansa Grupi tegevjuht on öelnud, et ilma Saksamaa riigiabita nad alles ei jää.

Riik on valmis väidetavalt lennufirmale maksma 9 miljardit eurot, kuid tingimustes ei suudeta kuidagi kokku leppida. Ehkki võimaliku tehingu info ei ole avalik on allikad lehele rääkinud, et Saksa riik soovib lennufirmas vähemalt 25% osalust ja et ettevõtte nõukogus oleks riigil vähemalt kaks kohta. Seejuures tuleks toetus kapitali suurendamise ja laenude näol. Viimase puhul oleks intress kohati 9%.