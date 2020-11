Pae tänava pommimees vabanes pärast 15 aastat vanglast

Kaitsepolitsei võttis Ringmaa kuritegudes kahtlustatuna kinni 2005. aasta 11. novembril ning alates sellest ajast viibis ta vanglas, vahendab ERR.

Ringmaa kandis karistust Tallinnas Lasnamäel Punane tänav 15 taarakioski juurde pommi panemise eest 2001. aasta 11. aprillil ning Pae tänav 23 pommi panemise eest 2003. aasta 19. novembri öösel. Mõlemad pommid avastati ning need ei plahvatanud.

Prokuratuur ei suutnud aastatega tõestada Ringmaa süüd kümnes pommiplahvatuses, mis juhtusid vahemikus 1994-2005. Surma sai nendes plahvatustes seitse inimest ja vigastada neli inimest.

Pärast Ringmaa kinnipidamist plahvatused lõppesid, mees ise on enda seotust plahvatustega aga kategooriliselt eitanud.

Ringmaa taotles korduvalt ennetähtaegselt vanglast vabanemist - viimati jättis Tartu ringkonnakohus Ringmaa vanglast vabastamata tänavu jaanuaris. Kaitsja taotles Ringmaa vangistusest vabastamist tema parandamatu haiguse tõttu.

Prokuratuur oli vabastamisele vastu, kuna leidis, et ka vanglas võib talle vajalikku ravi osutada. Kohus nõustus prokuratuuriga, et Ringmaale on tagatud arstiabi ka vanglas.