Paberlehtede juhtkirjad on pühendatud Kuusikule ja Ratase eitusfaasile

"Tõenäolise vägivaldse kurjategija valitsusse kaasamine näitab, et peaminister Ratasel on tugev usk end juba seadusrikkujana näidanud alluva süütusse," kirjutab Päevaleht. "Praeguste tõendite valguses viitab see arusaamatule ohvrikompleksile, mis ei luba näha, kuidas pilku kõrvale pöörates muudetakse vägivald normaalseks. Praegu paistab valitsusjuhil käes olevat eitusfaas. Ta võib vajada meie abi, et juhtunut mõista. Kuusiku potentsiaalne "parandamine" kuulub aga juba politsei ja kohtute pädevusse." Märgitakse ka, et kui tänases lehes avaldatud mitme inimese tunnistused tõele vastavad, kujutab Kuusik endast ohtlikult probleemset isikut, kes võib olla seotud ränkade kuritegudega.

Postimehe juhtkirjas viidatakse, et nende ajakirjanikud on rääkinud mitme inimesega, kes väidavad, et ministri vägivaldne käitumine on kestnud aastaid. "Ametlikku märki koduvägivallast pole ja selle väitjad pelgavad oma nime all rääkida. Teema delikaatsuse tõttu ei lahka me leheveergudel ohvri hingeelu ega paljasta tema minevikku. Aga kui peaminister isiklikult teemasse sekkub, peab seda tegema ka ajakirjandus. Ehk aitab teema avalikustamine selgust tuua – seda eelkõige nimeliste tunnistuste abil." See ja Mart ja Martin Helme eile riigikogus näidatud "hea tuju märgid" viitavad Postimehe hinnangul sellele, et presidendi palutud sada vihavaba päeva lõppesid enne, kui loendur käimagi läks.