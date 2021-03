Paavo Nõgene: võimalikult paljude inimeste kaitsesüstimine ühe doosiga vähendaks haiglate koormust

"Tanel Kiik, ehk oleks hea mõte paluda koguneda vajalikel komisjonidel homme, andmaks hinnang mõttele, panustada edaspidi võimalikult suure hulga inimeste vaktsineerimisele vähemalt ühe doosiga?" käis Nõgene sotsiaalmeedias välja.

Nõgene tõi välja, et eile hommikul oli süstimata ligi 28 000 doosi, lisaks peaks sel nädalal saabuma eestisse ligi 45 000 kaitsesüstimise doosi. "Eestil oleks seega võimalik algaval nädalal anda kaitse ca 65 000 inimesele, millel on juba mõju haiglakoormuse vähenemisele kahe nädala pärast. Arvestades, et kuu kahel viimasel nädalal peaks vaktsiini saabuma veel enam, oleks realistlik jõuda kuu lõpuks 225-250 000 inimese vaktsineerimiseni," põhjendas Nõgene.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik vastas postituse all eile õhtul. "Iseenesest on suurusjärgus 80 protsenti märtsikuu vaktsineerimisi 1. doosiga, sest graafikus pole ühtegi AstraZeneca 2. doosiga vaktsineerimist. Kui märtsikuu tarnegraafik peab, siis jõuame kuu lõpuks veel ca 100 000 inimeseni ehk kokku 200 000+ hõlmatuseni vähemalt ühe doosiga," väitis Kiik. "Pfizer/BioNTechi kahe doosi intervalli pikendamine võimaldaks märtsikuu jooksul teha 1. doosiga vaktsineerimisi ca 20 000 võrra enam. AstraZeneca dooside vahe pikendamine annaks efekti aprilli- ja maikuus," lisas ta.

Lisaks märkis Nõgene postituses, et täna peaks vaktsineerima nii peaministri Kaja Kallase kui ülejäänud valitsuse.