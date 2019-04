Päästjatel tuli kustutada ligi 90 maastikupõlengut

Toimetas: Kadi Raal reporter-toimetaja RUS

Kulupõleng Foto: Taavi Sepp

Üle Eesti on täna olnud umbes 90 maastikupõlengut, hävinud on hooneid ja päästeressurss on ülekoormatud.