Päästeamet: vooluveekogude jää on ohtlik

Plakatid pandi Kroonuaia silla juurde, kus oli näha üle jõe minevaid radu. Nimelt hakkas päästeametile silma, et inimesed eelistasid jõge ületada jääl käies, mitte vahetus läheduses olevat turvalist silda kasutades. Päästjad mõõtsid Emajõe jää paksust linna erinevates kohtades ja pidid päästeameti jääkaardile kõik mõõdetud kohad "punaseks" ehk eluohtlikuks märkima. Päästeameti informatiivse jääkaardi leiad Google'i kaardirakendusest.

Päästeamet paigaldas Tartus Emajõele hoiatussilte. Päästeamet

„Emajõe jääle minek on eluohtlik,“ hoiatas Tartumaa operatiivkorrapidaja Kaido Õunapuu. „Kuigi mõnes kohas katab jää kogu jõge ning tundub turvaline, siis teises kohas on see mitmekihiline ja õhuke ning läbivajumise oht väga suur.“ Vooluveekogudele tekib jää ka külmade ilmadega aeglaselt. Kiirema vooluga kohtades või sildade läheduses ei tarvitsegi jääkate inimese kandmiseks turvalist paksust saavutada.

Eile käisid päästjad Tartus Kroonuaia silla samba juurest ujuva päästelauaga ära toomas ennast ohtu seadnud poissi. Nädalavahetusel uppus Väike-Emajõe jääst läbi vajunud 52aastane kalamees. Sellel aastal on uppunud Eestis kokku kaks inimest. Eelmisel aastal uppus jaanuaris viis ja veebruaris samuti viis inimest.