Päästeamet on tormi tõttu saanud üle 400 väljakutse

Elektrilevi andmetel on kella 20 seisuga elektrita üle 37 500 majapidamise.

Lääne-Eestis ja saartel on torm juba vaibumas, kuid Lõuna- ja Põhja-Eestis on tugev tuul põhjustanud mitmeid sündmuseid, valdavalt tuleb päästjatel käia likvideerimas sõiduteele kukkunud puid. Põhja- ja Lõuna-Eestis on kukkuva puuga pihta saanud ka mitmed sõidukid, inimesi kannatada ei ole saanud.

Päästeameti kõikides regioonides on kokku kutsutud staabid olukorra jälgimiseks ning päästesündmuste lahendamiseks.

Tormi ajal:

- Püsi siseruumides.

- Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.

- Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.

- Võimalusel väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe.

- Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

- Teavita sellest ka elektriettevõtteid.

- Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.

- Jälgida infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks: nt patareidega või autoraadio.

- Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras

Tormiks valmistumise ja tormi ajal käitumiseks juhiseid saab ka veebilehelt www.kriis.ee ning Eesti Naiskodukaitse mobiilirakendusest Ole valmis!