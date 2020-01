Päästeamet: mullu kasvas joobes hukkunute osakaal, alkoholiaktsiisi langus tegi oma töö

Möödunud aastal hukkus tulekahjudes 43 ning veeõnnetustes 36 inimest, kusjuures uppunute arv oli läbi aegade väikseim. Ka tulekahjude, sh hoone-, kodu- ning metsa- ja maastikutulekahjude arvud oli taasiseseisvunud Eesti väikseimad.

„Tule- ja veeohutus nõuab jätkuvalt meie kõigi suuremat tähelepanu,“ ütles siseminister Mart Helme. „Eluga ei mängita, sest kaotatud elu ei saa kuidagimoodi tagasi. Näiteks suitsuandur on igas kodus kohustuslik juba 10 aastat. On üsna ränk karistus maksta eluga selle eest, et kohustus suitsuandur paigaldada võis tunduda naeruväärne. Detsembris toetas valitsus ka vingugaasianduri kohustuslikuks muutmist tahkeküttega kodudes – ikka selleks, et elanikud ei hukkuks vingumürgituse tagajärjel. Neid surmaga lõppenud juhtumeid on liiga palju ja panen inimestele südamele, et enda ja oma lähedaste elu päästmiseks ei pea jääma ootama seadusemuudatusi. Koduse tuleohutuse parandamiseks peab tegutsema kohe. Ainult selle peale mõtlemisest ei piisa,“ lisas siseminister.

Silma paistab kõikide hukkunute puhul alkoholijoove – 79 hukkunust 51 olid joobes või joobekahtlusega. „Kasvanud on joobes hukkunute osakaal ning ka keskmine joobeaste. Tules hukkunute keskmine joove oli eelmisel aastal keskmiselt 2,94 promilli, kõrgeim suisa 4,9. See on väga murettekitav tendents. Eksperdid prognoosisid, et alkoholiaktsiiside langetamine toob kaasa alkoholi tarbimise tõusu ning tundub, et prognoosisid õigesti,“ nentis Tammearu.