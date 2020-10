Päästeamet kutsub inimesi loovutama leitud lõhkematerjali ning keelatud relvi

„On oluline, et inimesed mõistaksid, et kui nad annavad kodus leiduvast lõhkematerjalist ja ebaseaduslikest relvadest vabatahtlikult teada, siis neid selle eest ei karistata. Kui aga ise teada ei anna ning lõpuks teeb selle kõne kas või näiteks naaber, järgneb kriminaalmenetlus, mis võib päädida reaalse vabadusekaotusega. Seega on mõistlik teavitada naabrist varem,“ selgitas Kaitsepolitseiameti büroo juht Tõnu Miilvee.

„Prokuratuur puutub oma töös kokku eeskätt nendega, kes ise ja vabatahtlikult lõhkeainet ning relvi välja andma pole tulnud. Pigem vastupidi – tihti on tegemist inimestega, kes tunnevad arusaamatut huvi erinevate ohtlike esemete kollektsioneerimise vastu ning tegelevad aktiivselt sellega, et omandada erinevaid relvi ja lõhkekehi. Paraku ei anna need inimesed endale aru, et sedasi käitudes seavad nad väga suurde ohtu enda ümber olevad inimesed. Ainuüksi juba sellise ohu tekitamine on karmilt karistatav – isegi siis, kui midagi ei juhtu. Võimalus lõhkeained ja relvad vabatahtlikult loovutada on ainus viis vältida pikkade aastate veetmist vanglas,“ selgitas ringkonnaprokurör Eneli Laurits.

Loovutamiseks helista numbrile 112

Mitte mingil juhul ei tohi lõhkeainet, detonaatoreid ning relvi ise päästekomandosse või politseijaoskonda viia. Selle asemel tuleb helistada numbril 112, anda teada täpne asukoht ning edastada lõhkematerjali ning ebaseaduslike relvade kohta nii palju infot kui võimalik. Lõhkematerjalile tulevad järele demineerijad, toimetavad selle ohutusse kohta ja teevad kahjutuks. Relvadele või laskemoonale tulevad aga järgi politseinikud, kes leiu hoiule võtavad ning selle siis ohutult politseijaoskonda viivad.