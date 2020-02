Päästeamet hoiatab: tuleb suur torm, veetase tõuseb kriitilise piiri lähedale, varuda tasub sööki ja jooki

Hoiatuste tasemed

Tase 1 (kaardil kollane) – esimese taseme hoiatus. Ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvesta sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgi edasist ilmaprognoosi.



Tase 2 (oranž)– ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi.





Tase 3 (punane) – eriti ohtlik ilm. Tõenäolised on suured kahjustused. Erakordsete ilmatingimuste pikaajaline püsimine võib põhjustada loodusõnnetuse. Oht elule ja tervisele. Jälgige pidevalt edasisi arenguid televisiooni, raadio või interneti vahendusel. Järgi tingimusteta kõiki võimuesindajate poolt antud käske ja soovitusi, ole valmis erakorralisteks meetmeteks.