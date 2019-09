Paap Kõlar korraldab meretuulepargi vastase miitingu

"Hiidlased ja saare külastajad ei lepi iialgi tuuletööstusega Hiiumaal ja selle rannikumeres ning nad on seda piisavalt selgelt ja massiliselt väljendanud juba kümme aastat tagasi," kirjutas Kõlar täna öösel meediale saadetud avalikus pöördumises Enefit Greenile.

"Oleme sunnitud juhtima teie tähelepanu asjaolule, et teie poolt välja kuulutatud avalikul arutelul Kärdlas 18. septembril ei saa olla teie jaoks positiivseid tagajärgi, kuna vastavalt kehtivale riigikohtu lahendile Hiiu merealade planeering tuuletööstust ei sisalda," lisas Kõlar oma pöördumises.Ühtlasi tegi ta "sõbraliku ettepaneku tühistada igasugused avaliku arutelu katsed Hiiumaaga seotud tuuletööstuse küsimustes ja loobuda vastastikusel kokkuleppel vabatahtlikult ja jäädavalt kõigist Hiiumaaga seotud tuuletööstuse arendustest".

Euroopa ühe suurema tuulepargi rajamise vastase kodanikuliikumise Võitlus Tuuleveskitega protestimiiting algab 18. septembril kell 15.30 Kärdla kultuurikeskuse ees. Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte Enefit Green esitas Loode-Eesti rannikumere tuulepargi täiendatud keskkonnamõjude hindamise avaliku väljapaneku, mille järgi plaanitakse Hiiumaa lähistele kuni 1100megavatist meretuuleparki.

Kavandatav tuulikute arv on 107 kuni 182, olenevalt tuuliku nimivõimsusest. Tuulikute omavaheline kaugus on umbes kilomeeter ning tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust 12 kilomeetri kaugusel asuvad merealad.