Oxfordi ülikooli koroonaviiruse vaktsiin tekitab immuunsuse

1077 inimesega tehtud katsed näitasid, et süst viis nende organismi antikehade ja T-rakkude valmistamiseni, mis suudavad võidelda koroonaviirusega, vahendab BBC.

Tulemused on paljulubavad, kuid on veel liiga vara öelda, kas sellest piisab kaitse pakkumiseks ja käimas on suuremad uuringud.

Suurbritannia on juba tellinud 100 miljonit annust vaktsiini.

Millised on järgmised sammud uuringus?

Uuring ei suuda näidata, kas vaktsiin võib ära hoida inimeste haigestumise või veelgi vähendada nende COVID-19 sümptomeid.

Järgmises katseetapis osaleb Ühendkuningriigis üle 10 000 inimese.

Uuringut on laiendatud ka teistesse riikidesse, kuna Ühendkuningriigis on koroonaviiruse tase madal, mistõttu on vaktsiini tõhususe kohta raske teavet saada.

Suurel katsel osaleb 30 000 inimest USA-st, samuti 2000 Lõuna-Aafrikast ja 5000 Brasiiliast.

Samuti kutsutakse üles tegema nn proovikatseid, mille käigus vaktsineeritud inimesed nakatatakse tahtlikult koroonaviirusega. Kuna koroonaviiruse põhjustatud haiguse COVID-19 vastu puudub ravi, tekitab see eetilisi probleeme.

