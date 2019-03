Oviiri hinnangul võis Isamaa esimehe mängurlus võimaliku kolmikliidu maksma minna

"See on mängurlus," ütles Oviir Seederi päeval tehtud ettepaneku kohta. Ta lisas, et Isamaa teab väga täpselt, et sotside ja EKRE väärtustes on suur erinevus ning nende kahe erakonna osalusel pole võimalik koalitsiooni moodustada.

"See on silmamoondus, millega tahtis isand Seeder viidata, et EKRE ja Kesk võiksid teha koos Isamaaga konservatiivse valitsuse. Aga siis ta oleks võinud seda ka ütelda," ütles Oviir.

Oviiri arvates on üheks põhjuseks, mis Reformierakond võis Isamaa ja SDE-ga koalitsiooni moodustamise kõrvale heita, usaldamatus Isamaa vastu. "Seeder on kolme päeva jooksul ütelnud kolm korda, kuidas nad suhtuvad Kaja Kallasesse ja Reformierakonda umbusuga. Kui pole veel otsuseid tehtudki, aga võimaliku partneri osas anda negatiivset signaali, siis see annab indikatsiooni, kui keerulised oleks läbirääkimised, kui enne läbirääkimisi meedias avalikult juba prõmmitakse."

Plaanitavad kaksikliitu kommenteerides jäi Oviir napisõnaliseks. "Kui Reformierakonna juhatus leidis, et nad selles osas näevad praegu kõige suuremat võimalust koostööks, siis see on nende õigus."

Ühtlasi ei usu Oviir, et Reformierakonna ja Keskerakonna vahel oleks kuigi palju vastanduvaid punkte, mis koalitsiooni moodustamisel võiks takistuseks kujuneda. "Suhteliselt väikesed vastandumised mängiti suureks."