Oudekki Loone Tallinna taasokupeerimise aastapäeval Moskvas korraldatavast saluudist: see on sisepoliitiline samm. Reinsalu reageerib üle ja näeb tonte

Moskvas 22. septembril korraldatav ilutulestik on välisminister Urmas Reinsalu sõnul selgelt provokatiivne samm.

"Tallinna taasokupeerimine ei toonud Eestile vabadust, vaid pool sajandit väldanud nõukogude okupatsiooni. Tallinna taasokupeerimise tähistamine saluudiga pidupäevana ei ole aktsepteeritav," ütles ta. Täna avaldas välisministeerium ka Venemaa suursaatkonnale protesti, kutsudes nende esindaja vaibale.

Riigikogu asendusliikme, keskerakondlase Oudekki Loone sõnul ei tasu pidustustest välispoliitilist joont otsida. "See on suurejooneline II maailmasõja võidu tähistamine ja ma arvan, et puhtalt sisepoliitiline samm. Venemaa praegune võim loodab sellega kõnetada põlvkonda, kelle jaoks nõukogude võit ja võit II maailmasõjas on väga tähtsad ning valitsust seeläbi legitimeerida," sõnas ta. Loone tõi välja, et Venemaa presidendi Vladimir Putini ja tema partei populaarsus on seoses mulluse pensionireformiga drastiliselt kukkunud ja tähistamine on katse seda taastada.

Loone hinnangul on välisministri protest möödalask, sest teise riigi sisepoliitikale ei peaks nii valulikult reageerima. "Ükski teine riik ei ole sellele nii teravalt vastanud, sest on ilmne, et see on sisepoliitiline samm."

Ta avaldas lootust, et edaspidi oskab välisminister paremini eristada, mis on sisepoliitiline ja mis välispoliitiline. "Eks kõik peavad harjuma uute positsioonidega," ütles Loone.