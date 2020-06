“Jah, minuni pole jõudnud info, et ta (Loone-K.A.) oleks seda (kõrgema saladuse luba-K.A.)läbinud,” tõdes riigikogu riigikaitsekomisjoni juht Andres Metsoja. “Viimati kui sellest rääkisime, küsisin temalt seda mõned nädalad enne istungjärgu lõppu, lubas ta, et teeb loa suvel ära.”

Loone põhjendas, et kuna ta mõtles vahepeal, juba riigikaitsekomisjoni liikmeks saanuna, et läheb siiski tagasi põhiseaduskomisjoni, ei hakka ta NATO saladuste loa taotlemise dokumentidega tegelema. Nüüd on olukord teine.