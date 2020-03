Oudekki Loone keset Roomat: turistihordide asemel on tühjus, ideaalne aeg külastamiseks!

Hetkel Itaalia pealinnas viibiv Loone ütles Delfile, et kohalike inimeste seas ei näe ta mingit erilist ärevust koroonaviiruse pärast, küll aga on see nähtavalt hõrendanud turistide ridu.

„Kohad, kus tavaliselt on turistide hordid, on nii tühjad, et tekib küsimus, kas on sõda või olen sattunud Tallinnasse,“ seletas Loone kohapealt.

Aga ka kohalikke on tänavatel tavalisest vähem. „Kell kümme õhtul oli inimesi väljas nii napilt kui Tallinnas. Kõik teavad, et eestlased ju ei käi hilja õhtul väljas, itaallased aga vastupidi just käivad.“

Põhja-Itaalia on teatavasti saanud Euroopa üheks peamiseks koroonaviiruse levimise ja edasikandumise keskuseks. Kuid riigikogulane täheldas, et itaallaste jaoks pole tervisemõjud esimene mure. „Mis puutub kohalike suhtumisse, siis tervise pärast mures ei olda, sest itaallased teavad, et tervisekindlustus kehtib kõigile ja vajadusel saadakse head ravi,“ rääkis Loone.

Mure majanduse pärast

„Aga väga suur mure on juba majanduse pärast. Mitte ainult selle pärast, mis võib juhtuda Itaalias vaid ka mõju üle kogu Euroopale. Teatavasti on Itaalia suur majandus ja kui sellega midagi juhtub, siis mõjutab see ka Euroopat,“ seletas riigikogu Eesti-Itaalia sõprusgruppi juhtiv rahvasaadik.