Otsustatud! Valitsus toetab Euroopa Liidus kliimaneutraalsuse saavutamist

Ratase sõnul toetas valitsus kliimaneutraalsuse saavutamist ühehäälselt.

Sel nädal tuli välja Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse (SEI) raport kliimaneutraalsuse saavutamise võimalustest Eestis, mida arutati esmaspäeval valitsuse kliima- ja energiakomisjonis. Täna otsustas valitsus, et toetab Euroopa Liidus (EL)kliimaneutraalsuse saavutamist.

Pikaajalise strateegia eesmärk on kinnitada Euroopa pühendumust võtta üleilmsete kliima-meetmete osas maailmas suunanäitaja roll ja esitada oma nägemus, kuidas jõuda 2050. aastaks kasvuhoonegaaside nullilähedasi heitkoguseid tekitava majanduseni nii, et see üleminek oleks sotsiaalselt õiglane ja kulutõhus.

Strateegiaga määratletakse EL-i kliima- ja energiapoliitika pikaajaline suund ning sõnastatakse EL-i nägemus pikaajalisest panusest temperatuuri tõusu Pariisi kokkuleppest tuleneva piiramise eesmärgi saavutamisse.