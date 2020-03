Otsustatud: iga otseselt või kaudselt koroonaviiruse tõttu töövõimaluse kaotanud inimene saab 70% palgast

"Oleme põhiprintsiibid kokku leppinud," kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik täna õhtul Aktuaalsele Kaamerale. Kõik, kes otseselt või kaudselt koroona tõttu tööta jäävad, hakkavad saama 70% palgast, seda hakatakse maksma alates esimesest tööta olemise päevast.

Kui kaua seda makstakse? Tanel Kiik otsest vastust ei andnud, öeldes, et "me oleme arvestanud, et tõenäoliselt selle meetme maksumus saab olema 200 miljonit eurot kahe kuu jooksul."

Koroonahüvitise aruteludega kursis oleva allika sõnul on mõlemad programmid kavas kinni maksta töötukassa hiigelreservidest, mille maht ulatub 900 miljoni euroni, ent samas peavad jätkuma ka kõik praegused töötukassa tegevused.

Palgatoetus oleks suunatud hädas olevatele sektoritele. Täpne plaan pole veel avalikustatud. Tanel Kiik ütles AK otseeetris, et tegevusalade kaupa hüvitisesaajaid piiritlema ei hakata. Sotsiaalministri sõnul on plaani eesmärk, et töötajatega ei lõpetataks lepinguid, vaid et ettevõtted saaksid raske aja riigi abiga üle elada.

Töötukassa raha eest saab hüvitada kuni 70% palgast. Kui tööandja suudab tasuda ülejäänud 30%, pääseb töötaja palgakärpest, kui aga mitte, siis saab töötaja omale vähemalt 70% palgast. Eesmärk on seega alles hoida neid firmasid, mis peale kriisi suudaksid oma tegevust jätkata.

Samuti on kavas töötukassa raha eest toetada neid inimesi, kes ei saa tööl käia, sest peavad koroonakahtluse tõttu olema kodus karantiinis. Toetuste täpne kuju pole veel kokku lepitud.

Kuigi eriolukord kuulutati Eestis välja alles neljapäeval, algas kriis turismisektoris juba mõne nädala eest. Töötukassa esialgsed numbrid näitavad, et uute töötute registreerimine on märtsis mõnesaja inimese võrra suurem kui veebruaris ja registreeritud töötajate koguarv on kasvanud üle 700 võrra. See on ilmselt alles algus.