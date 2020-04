Otsus plaanilise ravi taastamise kohta tuleb järgmise nädala alguses

Valitsuse erikomisjon toetas tänasel nõupidamisel sotsiaalministri, terviseameti ja Eesti Haigekassa ettepanekut plaanilise ravi järk-järguliseks avamiseks. Terviseamet teeb otsuse plaanilise eriarstiabi, perearstiabi, hambaravi ja eratervishoiu plaaniliste teenuste taasavamiseks uuel nädalal, juhul kui nädalavahetus ei too uute haigusjuhtude hüppelist kasvu. Kui nädalavahetusel ei kasva nakatunute ja haiglarav vajavate inimeste arv hüppeliselt, otsustatakse tuleva nädala algul plaaniline ravi vähemalt osaliselt taastada.

Õiguslikus mõttes saab korralduse plaanilise ravi taastamise kohta anda terviseamet, kui otsuse tegemisse kaasatakse kõik tasandid perearstidest kuni valitsuseni.

Ravi taastamine tuleb igal juhul etapiviisiline, et kohe süsteemi mitte üle koormata, pealegi vib kabinettide ukse taha koonduvatest patsientidest viiruse levik uut hoogu saada.

“Vaatame kogu sektorit tervikuna, sest kõik mis toimub eriarstiabis, liigub suures osas läbi esmatasandi sõlea. Nii et arutasime perearstidega, kuidas esmatasandil seni ootel olnud tegevusi uuesti käivitada, et see oleks samas ka turvaline,” selgitas sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste. Igal juhul on kavas, et ka plaanilise ravi taastamisel peaks patsiendi esimene kontakt arstiga olema telefoni teel, et edasised plaan paika panna.

Millistest plaanilistest tegevustest plaaniline ravi avanemist alustab, pole praegu veel otsustatud. Paluste sõnul on tõenäoline, et esialgu võivad veel ootele jääda tervisekontrollid, millega pole nii kiire.

Selleks, et taasavamisel suuremat segadust ei tekiks, luuakse meditsiiniasutustele üheselt arusaadav juhend.

Ravimahtude suurendamise eelduseks on nakkusriskide viimine miinimumini. Tingimused selleks seab terviseamet juhendis, mis on praegu kooskõlastamisel raviasutustega. Näiteks on kavas sätestada, et plaanilise raviga tegelev personal ei tohi igapäevase töö käigus kokku puutuda COVID-19 patsientidega. Samuti ei tohi ravi taastavas asutuses viimase kahe nädala jooksul olla personali hulgas COVID-19 nakatumist.