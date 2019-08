Peaminister Ratas andis pressikonverentsi eel saadetud pressiteate vahendusel teada, et valitsuse esimesed sada ametis oldud päeva pakkusid rohkelt väljakutseid. "Valdav osa neist taandus asjalikele aruteludele ja edasiviivatele otsustele," sõnas ta. "Kahjuks leidsid suuremat kõlapinda mõned avaldused, mis tegid halba meile ja Eestile."

„Meie valitsusel on nii nägemus kui ka koostöösoov, et tagada Eestile parim olevik, tulevik ja maine,“ kinnitas peaminister.

Ratas lisas, et tema hinnangul on käes sotsiaalse poliitika aeg. "See tähendab, et valitsuse iga otsuse eesmärk peab olema tasakaalus ühiskond."