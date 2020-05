OTSEÜLEKANNE | ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujast Eesti esitleb end tervele ilmale

Otseülekantaval sõnavõtul tutvustab Jürgenson maailmale Julgeolekunõukogu maikuist tööprogrammi ning sellega kaasnevalt ka Eesti prioriteete eesistujana.

Erilist rõhku kavatsetakse pöörata COVID-19 pandeemia ja julgeolekukeskkonna seostele, küberturvalisusele, rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtetele, sealhulgas tsiviilisikute kaitsele. Lisaks võetakse luubi alla ka Julgeolekunõukogu läbipaistvamaks muutmine kriisisituatsioonis.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu on varemalt maininud, et hetkene olukord maailmas on ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujaks olemise vastutuse kaalu suurendanud.

„Julgeolekunõukogu jätkab tööd ka koroonakriisi ajal. Kui asusime jaanuaris tööle Julgeolekunõukogu valitud liikmena, ei osanud keegi ette näha, et mõne kuu pärast pistab maailm rinda ühe suurima kriisiga pärast Teist maailmasõda," märkis Reinsalu. "Seda suurem on vastutus olla praegusel ajal ÜRO Julgeolekunõukogu eesotsas, aga oleme selleks valmis."

Taustast

Välisministeerium on kirjutanud, et ÜRO Julgeolekunõukogu ülesanne on seista maailmas rahu ja julgeoleku eest. Julgeolekunõukogu peetakse maailma kriisidiplomaatia keskuseks, milles on Eestil võimalik seista selle eest, et rahvusvahelisest õigusest ja ühistest kokkulepetest peetaks kinni.

Julgeolekunõukogus on lisaks viiele püsiliikmele (Venemaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Hiina, USA) 10 roteeruvat liiget (Belgia, Dominikaani Vabariik, Eesti, Saksamaa, Indoneesia, Nigeeria, St. Vincent ja Grenadiinid, Lõuna-Aafrika Vabariik, Tuneesia ja Vietnam).

Eesti on nõukogu liikmeks valitud aastail 2020–2021.

Igal kuul täidab üks viieteistkümnest ÜRO Julgeolekunõukogusse kuuluvast riigist eesistuja rolli. Kuna eesistujaid määratakse tähestiku järgi, jõuab Eesti oma liikmesuse ajal olla eesistuja tervelt kaks korda: 2020. aasta kevadel ja 2021. aasta suvel.

Eesistuja ülesandeks on olla professionaalne partner Julgeolekunõukogu istungite korraldamisel ning paista silma läbipaistva ja ladusa asjaajamisega.

